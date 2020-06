(CdS) Inter, imminente il rinnovo di contratto per Esposito, Pirola e Agoume

L'Inter blinda i suoi gioiellini: il club targato Suning continua la sua linea verde. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sarebbe ormai imminente il rinnovo di contratto per Esposito, Agoume e Pirola. I nerazzurri avrebbero già avviato i contatti per l'estensione del contratto di questi tre profili, col desiderio di gettare le basi per la squadra che verrà.



Sebastiano Esposito è già nel giro della prima squadra: il baby-bomber cresciuto a Interello è andato a segno nel match casalingo contro il Genoa, mentre Pirola ha già collezionato quattro panchine sotto la guida di Conte. Agoume invece ha fatto il suo esordio nella spedizione toscana contro la Fiorentina. Il club adesso ha le idee chiare: i tre classe 2002 continueranno la loro parentesi al Centro Sportivo Suning, con il prolungamento fino al 2025. Probabile la cessione in prestito per i giovanissimi della cantera interista, nel frattempo però sarebbe già apparecchiata la tavola per salvaguardare i campioni del futuro.



Ancora bisognerà attendere: una volta che i calciatori avranno compiuto diciotto anni si procederà con le trattative per il rinnovo. Sempre stando alle ultime indiscrezioni del noto quotidiano sarebbe ormai questione di tempo la buona riuscita dell'affare. Solo due dei tre talenti cresciuti sotto la guida di Armando Madonna hanno raggiunto la maggiore età, con l'Inter che ormai ha deciso di valorizzare gli identikit esplosi nella squadra B. Al via quindi la "new generation" che forse conquisterà anche San Siro.