CdS - Inter, il giocatore andrà via solo in prestito. Il punto

Joao Mario, secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport", lascerebbe l'Inter solo in prestito. Su di lui diverse squadre, come affermato dall'edizione odierna del quotidiano:



“Marotta e Ausilio, al fotofinish, contano di sistemare pure Joao Mario: praticamente scontato che partirà soltanto in prestito, ma almeno si cercano di ottenere le condizioni più vantaggiose.



Su di lui continuano ad esserci Sporting Lisbona, Siviglia, Monaco e Galatasaray. Ciò che l’Inter risparmierà sul costo annuale del portoghese potrebbe essere impiegato per regalare un altro centrocampista a Conte, che lo ha chiesto – possibilmente ne vuole uno di gamba e con buone doti realizzative – insieme ad un altro attaccante che possa fare il vice di Lukaku“.