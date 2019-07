CdS - Inter, i due giocatori non convocati per l'amichevole in Svizzera

L'Inter è già al lavoro per preparare la prossima stagione. La squadra è appena arrivata a Lugano, ma Conte avrebbe già deciso chi prenderà parte ai match estivi e pre-campionato che vedrà impegnati i nerazzurri in Svizzera. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":





"Da oggi l’ex capitano lavorerà insieme ai compagni almeno per quel riguarda la parte atletica e gli esercizi con il pallone. Probabile invece che, sia lui sia Nainggolan, saltino le esercitazioni tattiche e la prima amichevole di domenica contro il Lugano. Il tutto in attesa di un possibile faccia a faccia con Conte che però non cambierà di una virgola lo scenario perché il tecnico di Lecce ha sposato in pieno la linea della società e a Maurito non intende dare un’altra chance".