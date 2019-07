CdS - Inter, ecco i fondamentali del gioco di Conte

Sorridono i tifosi interisti dopo il primo test di Lugano. L'Inter vince e convince con il metodo Conte che comincia a dare i suoi frutti. Il "Corriere dello Sport" nell'edizione odierna spende parole al miele per i nerazzurri, autori di un'ottima prova:



"I principi cardine del Conte-pensiero insomma si sono visti e sono stati sviluppati bene fin dall’inizio del match: i nerazzurri si sono difesi a tre, con Candreva e Perisic che in fase di non possesso hanno composto spesso una linea a cinque ermetica, ma recuperata la palla la squadra è stata molto rapida ad assumere un assetto più offensivo grazie all’ampiezza data dall’italiano e dal croato, all’efficacia del palleggio in mezzo al campo e all’abilità negli inserimenti di Gagliardini e Sensi, intelligenti ad approfittare degli spazi a loro disposizione. E’ stata insomma un'Inter bella, coraggiosa, che è andata a pressare alta per imporre la sua identità e che ha provato a recuperare il pallone sulla trequarti avversaria, per essere più pericolosa e per comandare l’incontro. Al netto di un tasso tecnico degli avversari inferiore (schieravano il fratello del milanista Rodriguez), Handanovic e compagni hanno dato l’impressione di tenere il campo con personalità e attenzione, come testimoniato dalle zero palle gol concesse per 85'".