CdS - Inter, ecco i convocati per la tournée asiatica

L'Inter si prepara per la tournée in Cina. Sorride Conte che, dopo gli ultimi rinforzi, potrà contare su qualche pedina in più per i test in Asia. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":



"Nel gruppo ci saranno anche Barella, che ha ottenuto il visto per la Cina a tempo di record, Bastoni e Vecino, ma non Dimarco. Ancora aggregati i giovani: Agoumé, Esposito, Colidio e Vergani. L’atterraggio è previsto attorno alle 10 del mattino (ora locale) di domani. Sabato, alle 13.30 italiane, l’amichevole con il Manchester United. All’indomani la truppa si trasferirà a Nanchino, quartiere generale di Suning, dove verrà raggiunta anche da Godin. Handanovic e soci saranno a Milano nella mattinata del 28 luglio. Alla ripresa si rivedranno pure Asamoah e Lautaro Martinez".