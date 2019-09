CdS - Inter, ecco come si colma il gap con la Juve

Il "Corriere dello Sport", nell'edizione odierna, spende parole al miele su Conte e Marotta. Ecco quanto si legge dal noto quotidiano sportivo:



"Il tecnico ex Chelsea ha avuto quasi tutti i giocatori che ha chiesto anche grazie alla sua insistenza e ora li sta facendo rendere al massimo complice un lavoro impeccabile sul campo e in sala video (vengono rivisti anche i filmati degli allenamenti…). Con lui i calciatori sanno sempre come muoversi perché, nel 3-5-2, nessuno viene “inventato” in un ruolo da un giorno all’altro: ogni nerazzurro si specializza in una posizione e impara nel dettaglio i movimenti e le giocate da fare. Puntualità e sacrificio per la squadra sono le parole chiave dell’ex ct“.



Su Marotta: “Arrivato a metà dicembre, ha dovuto gestito i casi spinosi legati a Icardi, Nainggolan e Perisic, ma ha centrato la qualificazione alla Champions e, con il tasca il quarto posto e i milioni in arrivo dalla Uefa, ha potuto rilanciare. Prima di tutto si è assicurato il miglior allenatore italiano disponibile, quell’Antonio Conte che conosceva bene e che ha strappato (grazie al rapporto che ha con lui) alla Roma. Poi ha cambiato molte cose, sia a livello di uomini sia di mentalità, all’interno di un club nel quale è lui il principale riferimento della parte sportiva (l’altro ad Antonello si occupa dell’area corporate e della delicata vicenda di San Siro). Con Marotta al timone, l’Inter ha cambiato passo e, oltre a non privarsi di un ds del valore di Piero Ausilio (il cui rinnovo di contratto sarà ufficializzato a breve), ha aggiunto nel motore un dirigente dell’esperienza di Lele Oriali che è diventato il punto di riferimento ad Appiano Gentile“.