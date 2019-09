CdS - Inter, dopo la prova di forza contro la Samp lo spogliatoio è unito

Nell'edizione odierna del "Corriere dello Sport" spazio alla vittoria dell'Inter contro la Samp. Conte vince e convince e lo spogliatoio sarebbe sempre più affiatato e non diviso. Ecco quanto si legge dal noto quotidiano sportivo:



“Sul 3-1 anche gli juventini che sognavano il 2-2 doriano avranno capito che il loro ex allenatore fa davvero paura: due correzioni, D’Ambrosio in fase difensiva al posto di Candreva e Lukaku in attacco a proteggere il pallone al posto di Lautaro, e l’Inter ha ripreso in pugno la partita dando l’impressione di giocare, lei, in undici contro dieci.

E il fatto che la Samp sia vicina allo sfascio non basta a spiegare questa straordinaria dimostrazione di forza: la realtà è che in pochi mesi di lavoro Conte ha trasmesso tutte le sue qualità e oggi l’Inter non è più uno spogliatoio spaccato ma una squadra senza paura“.