CdS - Inter, domani le visite mediche di Sensi: i dettagli

Sensi-Inter: ci siamo. Secondo le indiscrezioni del "Corriere dello Sport" l'ormai ex centrocampista neroverde dovrebbe sottoporsi domani alle visite mediche per conto dell'Inter.



Non solo: c'è la volontà dei nerazzurri di ufficializzare un altro nuovo acquisto. Si tratta di Valentino Lazaro che, stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, dovrebbe essere ufficializzato oggi.



Decisiva l'ultima proposta della dirigenza targata Suning che ha rilanciato l'offerta nei confronti dell'Hertha Berlino. Per il giocatore cinque anni di contratto, pronto ad indossare la maglia numero venti qualora Borja Valero dovesse partire.



Dopo l'acquisto targato Bundesliga sarebbe il turno di Sensi, che da lunedì prossimo raggiungerà la rosa presente in ritiro a Lugano.