CdS - Inter, definite due cessioni in prestito. I nomi

Emmers e Gavioli in prestito: questa la notizia lanciata stamattina dal "Corriere dello Sport" che sottolinea come i due prodotti del vivaio nerazzurro siano ormai sul piede di partenza.



Per Gavioli c'è il Venezia, con i lagunari che si assicurano le prestazioni del campioncino di Interello in attesa del ripescaggio in Serie B.



Destinazione estera per Emmers: il giocatore passa a titolo temporaneo al Waasland-Beeveren, squadra del campionato belga.



Sfuma così l'inserimento della trattativa per quest'ultimo dello Standard Liegi, che già aveva strappato il sì di Vanheusden nei giorni precedenti di mercato.