(CdS) Inter corsara fuori casa. E Conte eguaglia Stramaccioni

Inter vittoriosa a Bologna: i nerazzurri ottengono tre punti di straordinario peso, dopo 90 minuti da cardiopalma e un rigore battuto nel recupero che ha consegnato il successo agli uomini di Conte.



Traguardo raggiunto per il tecnico salentino: l'allenatore raggiunge Stramaccioni nel filotto ottenuto fuori casa nel corso dell'inizio della Serie A. Non succedeva da novembre nel 2012, quando sulla panchina del club c'era il tecnico romano.



La firma del trionfo al "Dall'Ara" è quella di Lukaku, che con 9 gol in 11 partite eguaglia Ronaldo "il Fenomeno". Entusiasmo alle stelle per la squadra, in seguito alla vittoria su un campo ostico e difficile come quello felsineo. A riportarlo nell'edizione odierna è il "Corriere dello Sport".