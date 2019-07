CdS - Inter, continuano i contatti con una big per la cessione. La situazione

Continua la telenovela Icardi: l'argentino, finito ai margini del progetto Conte, è richiesto dal Napoli che mantiene sempre i contatti con l'entourage e la dirigenza targata Suning. Ecco quanto affermato dal "Corriere dello Sport":





"I contatti con Maurito continuano sin da quando una ventina di giorni fa il ds Giuntoli ha incontrato a Milano la signora Wanda, moglie e manager in costante fermento, con tanto di confronto De Laurentiis-Marotta per capire disponibilità e condizioni dell’Inter. Nel frattempo, Icardi continua ad allenarsi alla Pinetina. Sì, anche ieri. L’idea del presidente ovviamente condivisa e benedetta da Ancelotti: del resto considerando lo stato delle cose e poi l’età (26 anni), le capacità e la dote di una trentina di gol sempre a portata di mani e piedi, Maurito resta una delle grandi occasioni del mercato europeo. E se Dybala non andrà via dalla Juve, le quotazioni del Napoli continueranno a salire rispetto ai bianconeri".