CdS - Inter, Conte come Herrera: il tecnico punta a un record

Antonio Conte come Herrera: questa la statistica riportata dal Corriere dello Sport, che sottolinea come l'allenatore ex Juve sia vicino a un vero e proprio record di vittorie riuscito soltanto al "Mago" nella stagione del '67. Ecco quanto riportato dal noto quotidiano sportivo:





“Sei vittorie su sei. All’Inter era capitato solo una volta nella sua storia: stagione 1966/67, con il “mago” Herrera in panchina. In quell’occasione, la serie si prolungò fino a 7: quindi per pareggiarla Conte dovrebbe battere la Juventus domenica prossima… Un filotto del genere, però, non è una garanzia per lo scudetto. C’è anche chi è partito forte e poi ha mancato il traguardo finale. Anche quell’Inter di Herrera non riuscì a festeggiare alla fine, lasciando il titolo proprio alla Juventus.



Il precedente più eclatante, tuttavia, è quello della Roma, targata Garcia, nella stagione 2013/14: 10 vittorie inziali, record assoluto per la serie A, ma tricolore comunque ai bianconeri. Più indietro nel tempo, ovvero nell’annata 1942/43, fu il Livorno a fare percorso netto nei primi 6 turni, per poi lasciare lo scudetto al Torino. Curioso anche il caso del 2017/18, con Juve e Napoli in coppia a 18 punti dopo 6 giornate. Poi solo i partenopei aggiunsero il settimo successo, ma furono comunque i bianconeri a laurearsi campioni d’Italia”.