(CdS) Inter, Conte chiaro: le speranze per lo scudetto passano dal mercato

La vittoria contro il Verona consente all’Inter di restare in scia del Milan a un solo punto dalla vetta della classifica. I nerazzurri stanno vivendo un ottimo periodo di forma ed hanno collezionato ben 7 vittorie consecutive, un filotto che non si vedeva da oltre due anni.

L’Inter resta la principale candidata per lo scudetto, l’eliminazione dalle competizioni europee può essere un vantaggio in questo senso. Nei prossimi giorni andrà in scena un summit tra dirigenza e allenatore per fare un bilancio di questa prima parte di stagione e pianificare il mercato invernale. Come evidenzia il Corriere dello Sport, le parole pronunciate da Antonio Conte nel post partita fanno trapelare la volontà del tecnico di avere nuovi rinforzi per continuare a sperare nello scudetto.

Il tecnico salentino ha assicurato che le sue vedute sono in linea con quelle della società. Per il prossimo mercato tutto dipenderà dalle scelte che farà la società, la cui priorità al momento sarebbe quella di liberarsi degli esuberi presenti in rosa. Per tornare a vincere un trofeo occorrerà, forse, anche un aiuto dal mercato.