(CdS) Inter, con l'eliminazione di ieri Coppa Italia indigesta per Conte

La Coppa Italia sembrerebbe essere diventata un tabù da sfatare per Antonio Conte: il tecnico salentino, con l'eliminazione di ieri, incassa un altro fallimento nella competizione e in caso di Scudetto vinto da parte della Juventus svanita la possibilità di giocare la Supercoppa Italiana. Conte non ha mai vinto la coppa nazionale, con quest'ultima che continua a essere indigesta per il tecnico.



Eppure l'Inter era subito partita forte: nei primi minuti di gioco ci ha pensato Christian Eriksen a portare in vantaggio i nerazzurri, ma il pareggio di Mertens ha reso la gara in salita. Nonostante il sesto gol stagionale durante l'avvio del match il club targato Suning perde un'opportunità ghiottissima di alzare un trofeo nel corso di questa stagione.



Conte sperava ovviamente di poter affrontare i bianconeri allenati da Sarri mercoledì, ma la ripartenza nel secondo tempo non c'è stata col tecnico che sperava in una reazione diversa per far sua la sfida. Trofeo che sarebbe diventato non un'ossessione, ma un vero e proprio obiettivo difficile da raggiungere e che Conte non ha mai vinto da allenatore. Finale sfumata, col Napoli che ottiene il pass per il capitolo conclusivo del torneo. Doppia beffa per l'Inter che non stacca il biglietto per la finale e che perde anche l'occasione di giocarsi un titolo nella prossima stagione. A riportarlo nell'edizione odierna è il Corriere dello Sport.