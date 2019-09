(CDS) Inter: colpo occulto. In caso di necessità il giocatore sarà nerazzurro

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport l'Inter avrebbe realizzato un colpo occulto nel corso di questa estate.

Si tratterebbe di Darmian, attualmente arrivato al Parma. Si legge questo sulle colonne del Corriere dello Sport.

"Darmian sarà nerazzurro solo in caso di necessità. Conte lo conosce bene per averlo avuto in azzurro e sa che si tratta di un jolly preziosissimo perché, nel suo sistema, oltre che nella linea arretrata, da centrale laterale destro o sinistro, può essere impiegato pure sulle fasce, preferibilmente quella destra. Ecco, molto dipenderà dal tempo che impiegherà Lazaro ad adattarsi al calcio italiano e ai compiti che gli chiede l’allenatore interista per coprire la sua corsia di competenza.

L’austriaco ha mostrato doti tecniche notevoli, ma essendo nato come centrocampista offensivo, ha difficoltà nella fase difensiva. In più, dopo il ritiro di Lugano si è dovuto fermare per un guaio muscolare e quindi il processo di apprendimento ha subìto un ulteriore ritardo. Insomma, Candreva è un’ottima soluzione, ma è chiaro che non possa reggere l’intera stagione."