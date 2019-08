CdS - Inter, cessione in vista in difesa. La situazione

L'Inter, stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" starebbe per incassare un tesoretto dalla cessione di Dalbert. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo nell'edizione odierna:

"Dalbert si avvicina Nizza. Ieri i suoi agenti si sono presentati nella sede nerazzurra con in mano l’offerta del club francese, vale a dire prestito gratuito con riscatto fissato a 13 milioni e ingaggio del giocatore totalmente pagato. L’Inter punta ad ottenere qualcosa di più, sia per il “gettone” iniziale (1-2 milioni?), ma anche per la cifra finale.



Il brasiliano infatti, a giugno scorso, era a bilancio a circa 19 milioni e nel maggio prossimo lo sarà a circa 14 milioni: obbligatorio evitare minusvalenze. Ad ogni modo, le distanze non sono ampie e quindi un accordo non dovrebbe essere così complicato da trovare".