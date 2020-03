(CdS) Inter, c'è l'ok di Conte per un riscatto: si lavora anche per uno sconto

Victor Moses sembrerebbe vicino alla permanenza in nerazzurro. Il laterale destro allenato da Conte già ai tempi del Chelsea potrebbe prolungare la sua parentesi italiana, dopo che il tecnico salentino ha dato l'ok per il riscatto. Il giocatore piace molto all'allenatore nerazzurro per le sue caratteristiche tecniche ideali per il 3-5-2 (modulo prescelto in questa stagione) e adesso la cifra del trasferimento a titolo definitivo sarebbe alla portata.



Dieci milioni: questo è il prezzo fissato dal club londinese, che stando alle ultime voci avrebbe momentaneamente scaricato il calciatore nigeriano in vista della prossima stagione. Notizia che fa felice la dirigenza capitanata da Zhang, che ora vorrebbe accelerare i tempi per assicurarsi l'esterno tanto gradito da Conte nonostante la seconda parte di stagione a fari spenti.



Non solo: stando a quanto riportato dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport" l'Inter starebbe lavorando anche per ottenere uno sconto dai Blues. Il Chelsea avrebbe già fissato la cifra del riscatto anche se non è escluso un abbassamento delle pretese da parte di Abramovich e del suo braccio destro Marina Granovskaia. Moses-Inter: permanenza vicina.