CdS - Inter, Ausilio parla del mercato nerazzurro. Ecco le sue parole

Durante un evento tenutosi a Cesena Piero Ausilio ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato dell'Inter. Dai possibili arrivi fino a passare per la squadra femminile, ecco le sue parole riportate dal "Corriere dello Sport":



“Nomi di mercato non ne facciamo: prenderemo 3 o 4 giocatori privilegiando la qualità piuttosto che la quantità. Stiamo lavorando ma in questa fase ha poco senso parlare di nomi. Ho visto la gara tra Inghilterra e Francia, è vero, ma ne ho approfittato per dare un’occhiata a elementi di prospettiva tenuto conto anche dell’invito ricevuto dall’organizzazione per questo evento. Detto questo, i profili che stiamo inseguendo sono tanti. Con l’Inter femminile abbiamo vissuto una bellissima annata e sono convinto che siano maturi i tempi per procedere con un’importanza del calcio in rosa professionistica, perché ormai parliamo di un gioco che non ha molto più da invidiare ai colleghi maschi“.