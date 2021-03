CdS - Inter-Atalanta, mister Conte con qualche novità

Mancano poco più di 24h al match che chiuderà questo turno di Serie A. Domani sera scenderanno in campo i due attacchi più prolifici del campionato ovvero quelli di Inter ed Atalanta. Le due formazioni promettono scintille e mister Antonio Conte sembrerebbe pronto ad effettuare due piccole modifiche all'undici iniziale.

Stando a quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a riproporre dal primo minuto la coppia Sanchez-Lukaku, con Lautaro ancora in panchina. Nonostante l'idea iniziale fosse quella di far riposare il Toro, nel turno infrasettimanale, proprio in vista dell'Atalanta ora sembrerebbe cambiata: "Adesso Alexis Sanchez sembra aver sorpassato il Toro e si candida a una maglia da titolare anche contro i bergamaschi".

La sfida è aperta visto il momento di forma di entrambi i calciatori: "Il Niño Maravilla sprizza salute da tutti i pori e i tre gol nelle ultime due gare sono lì a dimostrarlo. Ma bene sta anche Lautaro, che contro il Genoa era stato tra i migliori in campo così come precedentemente contro Milan e Lazio. Sfida aperta". L'altro dubbio riguarda un possibile cambio in mediana con Vidal che potrebbe prendere il posto di Eriksen. Una scelta che sembrerebbe dipendere dalle caratteristiche dell'avversario, ma non è detto che il danese non parta per l'ennesima volta da titolare. Per il resto la formazione non subirà ulteriori modifiche: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (ballottaggio con Vidal), Perisic; Lukaku, Sanchez (ballottaggio con Lautaro).