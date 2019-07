CdS - Inter, arriva Barella. Nel frattempo si complica una trattativa

"Inter, Barella è tuo". Questo il titolo comparso in alto nell'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che dedica spazio anche alla seconda trattativa: quella per Lukaku, complicata viste le richieste del Manchester United (85 milioni).

Non solo aggiornamenti sulle trattative più importanti. Sulla prima pagina spazio anche all'annuncio di Claudia Nainggolan, moglie del centrocampista nerazzurro che incomincia la chemioterapia."Oggi inizio la chemio, non perdo il sorriso".



