CdS - Inter, accordo col giocatore. Si aspetta il via libera del club

Visto l'addio imminente di Dalbert, l'Inter cerca di cautelarsi in difesa regalando a Conte il terzino per il 3-5-2. Biraghi prima scelta, con l'accordo col giocatore già trovato da tempo, anche se manca il via libera della Fiorentina. Ecco quanto riferito dal "Corriere dello Sport":



"L’Inter è convinta di portare a casa il terzino, tanto che la macchina comunicativa con lui come protagonista, come per Sanchez, è stata già avviata. In realtà, però, Marotta e Ausilio hanno raggiunto l’intesa con il giocatore - si parla di un quinquennale da circa 2 milioni di euro -, mentre ancora deve essere trovata l’intesa con la Fiorentina.

E non è detto che sia una passeggiata. Il club nerazzurro, infatti, Dimarco, stesso ruolo di Biraghi. E, infatti, ieri il suo procuratore, Riso, ha fatto visita alla sede nerazzurra per discutere delle prospettive del suo assistito. ha posto un paletto sulla formula. Vale a dire che l’affare si farà sulla base di un prestito con diritto di riscatto".