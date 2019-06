CdS - Inter, accelerata per Lazaro. Le cifre dell'affare

Inter-Lazaro, ormai ci siamo. Secondo il "Corriere dello Sport" mancherebbero ancora tre milioni all'offerta iniziale dei nerazzurri. L'Hertha chiede 20-21 milioni, cifra che la dirigenza targata Suning sarebbe disposta a raggiungere. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano sportivo:





"L’Inter lancia lo sprint per Lazaro. Dopo un primo sondaggio con l’Hertha Berlino, utile soprattutto per comprendere le rispettive posizioni, il club nerazzurro è pronto ad affondare il colpo. Pensava di potersela cavare con una quindicina di milioni, ma la squadra tedesca ha subito messo in chiaro che il prezzo del cartellino dell’esterno austriaco è superiore ai 20. Così, anche il primo rilancio interista, 17 milioni più 2 di bonus, è andato vuoto, davanti alla pretesa dell’Hertha di 20 più 5 di bonus. Facile che l’intesa possa essere trovata a metà strada, quindi su una cifra complessiva, parte variabile compresa, attorno ai 20-21 milioni”.