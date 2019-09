(CdS) Inter a Genova: la corsa continua, Conte sente profumo di Juve

Per Conte è iniziato il conto alla rovescia che lo porterà tra 8 giorni a giocare contro il suo passato. Il Corriere dello Sport presenta l'appuntamento dell'Inter oggi a Marassi come l'inizio di una settimana di grande tensione per il tecnico nerazzurro in vista del Barcellona in Champions e soprattutto dell'arrivo a San Siro della Juventus nel big match di domenica prossima.

Logicamente in queste ore tutte le attenzioni del tecnico nerazzurro sono puntate sulla Sampdoria. I blucerchiati vivono un momento particolarmente difficile, l'ultimo posto in classifica parla di una squadra che lascerà ogni stilla di sudore sul campo per portare a casa un risultato positivo. L'Inter dal canto suo si presenterà a Genova con la ferma volontà di dare seguito alla striscia di vittorie con cui ha iniziato la stagione.

Passare a Marassi darebbe ai nerazzurri una spinta importantissima per prepararsi ai due impegni di straordinaria importanza che l'attendono nei prossimi giorni e per arrivare al big match potendo guardare i campioni d'Italia dall'alto in basso. Per Conte sarebbe il miglior viatico per affrontare la squadra che lo ha visto prima capitano di lungo corso e poi allenatore dei primi scudetti dopo la rinascita.