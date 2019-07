(CDS) Incredibile l'intenzione di Icardi nei confronti dell'Inter svelata ai suoi amici

Mauro Icardi continua a vivere da separato in casa. L'Inter sta attendendo l'offerta giusta per poter cedere il suo giocatore.

La Juventus aspetta il momento giusto per sferrare l'attacco, così da poter strappare il giocatore ad un prezzo di favore. Il Napoli anche sta facendo le sue valutazioni, ma stando al Corriere dello Sport è difficile che qualcosa accada prima di agosto.

Sempre il quotidiano romano ha svelato un importante retroscena. Icardi avrebbe infatti svelato ad alcuni amici di avere intenzione di attendere la scadenza del suo contratto, nel 2021, per lasciare l'Inter (a parametro zero).

"E’ la frustrazione, meglio: la reazione di chi vede il mondo al contrario, si sente penalizzato e profondamente offeso, come se certe cose non fossero dipese dai comportamenti e dagli atteggiamenti di chi gli sta accanto. Icardi è troppo intelligente per non intuire che restare fermo per tutta la durata del contratto significherebbe arrivare alla non tenerissima età di 28 anni con almeno tre stagioni alle spalle da zero virgola zero”.