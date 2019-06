CdS - In via di definizione l'affare Sensi: i dettagli

Sensi-Inter: ci siamo. Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" ai neroverdi, dopo il no di Vergani, andrebbe il terzino Sala. Negli ultimi giorni si era creato il problema legato alla contropartita tecnica da inserire nell'affare, ma adesso sembrerebbe in via di definizione la trattativa con i nerazzurri che incassano un'altra plusvalenza importante:



"Il Sassuolo avrà come contropartita il terzino sinistro Marco Sala, reduce da una stagione all'Arezzo, e non prenderà in prestito Gravillon. I dettagli saranno definiti da un nuovo incontro oggi tra le parti. Al Sassuolo sono stati proposti anche Schirò, D'Amico e Gavioli, che non andrà al Genoa. Con la partenza di Sala, l’Inter monetizzerà un’altra plusvalenza importante sui 5 milioni che “coprirà” il prestito per il 2019-20 di Sensi, destinato a essere riscattato nell'estate 2020. Per il centrocampista della Nazionale contratto di 5 anni a 1,5 milioni (più bonus) a stagione".