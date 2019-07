CdS - In stand-by una trattativa, ma il giocatore vuole l'Inter

Dzeko-Inter: trattativa congelata. Secondo le indiscrezioni del "Corriere dello Sport" i nerazzurri non avrebbero ancora trovato l'accordo col club di Pallotta, con il giocatore che avrebbe espresso la volontà di vestire la maglia della Beneamata in vista della prossima stagione:





"Il centravanti della Roma è in vacanza in Croazia, a Dubrovnik, con il connazionale centrocampista Ibridic. Aspetta che le due società si mettano d’accordo e, dopo quanto si è sbilanciato (da un mese e mezzo ha un accordo con l’Inter per un triennale), spera di non doversi presentare nella Capitale per la ripresa degli allenamenti. La scorsa settimana sembrava che inserendo una contropartita tecnica nell’affare (era circolato il nome di Vergani) le parti avrebbero potuto trovare un punto d’accordo a quota 16-17 milioni anche in virtù della necessità comune di mettere a bilancio delle plusvalenze. Alla fine invece non c’è stata nessuna fumata bianca e il fatto che entrambe abbiano centrato l’obiettivo del “capital gain” entro il 30 giugno le ha nuovamente allontanate".