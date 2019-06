(CDS) In settimana si chiude per il primo acquisto. Trattativa ai dettagli per la giovane promessa

L'Inter nel corso di questa settimana dovrebbe chiudere la trattativa per Agoumé. Il giovane centrocampista franco camerunense attualmente in forza al Sochaux dovrebbe aggregarsi alla prima squadra per il ritiro, per poi andare a farsi le ossa con la Primavera.

La società nerazzurra è convinta di poter chiudere a breve per il giocatore.

Questo in seguito al rilancio effettuato dopo l'inserimento del Manchester City nella trattativa.