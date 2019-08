CDS - Il Napoli sogna Icardi: Ferragosto con una mossa a sorpresa

Dzeko rinnova con la Roma e i giallorossi escono ufficialmente dalla corsa per Mauro Icardi. Sarà duello tra Napoli e Juventus, ma gli azzurri, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, negli ultimi stanno facendo di tutto per convincere l'argentino.

“Glielo hanno detto in tutte le lingue del mondo o forse è bastato semplicemente parlargli in italiano: gli è stata raccontata Napoli da dentro (e anche da fuori), e anche cosa significhi viverci e conquistarla, prima di esserne rapito: l’ha spiegato De Laurentiis a Wanda Nara, già tre estati fa, e ora, dopo che il presidente s’è fermato a chiacchierare d’altro nell’”attico” dirigenziale, ci ha pensato Giuntoli con la manager e Ancelotti poi l’ha sussurrato a Icardi, prima che scendesse in campo il Napoli, i calciatori, che hanno rapporti d’amicizia – e ci mancherebbe – al di là delle partite e delle sfide e che per vincerne di altre, sanno che c’è bisogno di gol. E’ stato un Ferragosto di vibrazioni, quelle dei cellulari, che hanno squillato“.

SOGNO AZZURRO – “E’ quando il gioco si fa duro che bisogna scendere in campo per giocarsela e ormai ci siamo, mancano due giorni o tre alla decisione di Maurito, ne servono soltanto sedici prima che il Big Ben lasci decante anche l’ultima emozione di questo interminabile mercato, e a Icardi, che di Napoli sa ciò che può aver letto, adesso sono arrivate le voci non solo dalle stanze dei bottoni: nel calcio ci si conosce, direttamente o lateralmente, ci sono rapporti che nascono e vivono e Icardi ora sa qualcosa in più d’una squadra che lo blandisce come può, per mettere altri gol nel proprio bagagliaio e poi lanciarsi verso il sogno“.