(CDS) Il Monaco si fa avanti per un centrocampista nerazzurro. Cessione in vista?

L'Inter ha meso tra i giocatori in uscita in questa sessione di calciomercato Joao Mario.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport per il centrocampista portoghese, per il quale si parlava di un ritorno in patria, si sarebbe fatto avanti il Monaco.

La regia di questa di questa vicenda sarebbe diretta dal procuratore del giocatore, Jorge Mendes.