CdS - Il giocatore spinge per un trasferimento all'Inter: la situazione

Edin Dzeko vuole solo l'Inter: questa la notizia lanciata stamattina dal "Corriere dello Sport", che sottolinea la volontà del centravanti bosniaco di voler cambiare aria e di non rimanere nella capitale. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"Da oltre un mese si è promesso all’Inter e si aspettava che, a inizio luglio, l’intera vicenda fosse già stata risolta. Non è per niente contento e con il suo entourage sta decidendo la linea da adottare. La professionalità che ha dimostrato in tutta la sua carriera gli impedisce gesti clamorosi come per esempio quello di non presentarsi a Roma, ma al tempo stesso vuole capire quali margini di manovra ha per spingere le due società a trovare un’intesa. Senza una fumata bianca in tempi brevi, da martedì dovrà lavorare agli ordini di Fonseca, ma è facile intuire che lo farà con scarsa voglia, in pratica da separato in casa. Non una situazione ideale per un attaccante di 33 anni che ha scelto di chiudere la sua carriera a Milano e che ha detto di no al rinnovo di contratto proposto da Pallotta (è pronto a ribadirlo in caso di nuova offerta)".