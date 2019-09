CdS - Il giocatore scalpita, possibile la convocazione nel prossimo match

Sanchez potrebbe essere a Cagliari con la squadra: questa la notizia lanciata dal "Corriere dello Sport", che sottolinea anche come siano stati intensi i contatti tra il cileno e il tecnico salentino:



"La risposta arriverà quando il tecnico nerazzurro farà le sue scelte. Non è da escludere, peraltro, che possa portare il cileno in Sardegna, senza però farlo accomodare in panchina: la trasferta, insomma sarebbe utile per costruire il feeling con i nuovi compagni.



Ad eccezione di uno... Già perché non c’è nulla da creare tra Sanchez e Lukaku. I due, infatti, non solo sono stati insieme al Manchester United per una stagione e mezza, ma soprattutto sono grandi amici. Ieri, alla Pinetina, c’è stato un significativo abbraccio tra loro. Ma nei giorni che hanno preceduto lo sbarco di Alexis, lo scambio di messaggi e telefonate è stato intensissimo".