CdS - Il centravanti vuole solo l'Inter. La situazione

Edin Dzeko vuole l'Inter: questa la notizia lanciata nell'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che sottolinea come il bosniaco vorrebbe a tutti i costi il trasferimento a Milano. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:





"La Roma ha bisogno di attaccanti, a poco più di tre settimane dall’inizio del campionato. Dzeko si è promesso all’Inter da marzo, l’Inter inserirebbe volentieri Icardi nella trattativa con la Roma per Dzeko, ma Wanda Nara ha trovato l’accordo da tempo con Paratici e Maurito vuole una squadra che faccia la Champions. Meglio il Napoli, quindi, rispetto alla Roma e comunque alla fine potrebbe anche decidere di restare a Milano.



De Laurentiis spera (Ancelotti è disposto a dare il via libera alla cessione di Milik se arrivasse l’argentino), la Juve non molla mai e la società giallorossa resta sullo sfondo, consapevole di avere pochissime chance. Intanto la Roma sa di non poter contare sull’operazione di recupero di Dzeko, che a Petrachi pochi giorni fa ha detto di non essere disposto a prolungare per restare. Il suo contratto scade tra undici mesi e la Roma è “costretta” a cederlo per non perderlo a fine stagione a parametro zero. Per questo la posizione di Petrachi si è ammorbidita rispetto alla richiesta iniziale di venti milioni".