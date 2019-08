CDS - Icardi verso il sì al Napoli, ma c'è un tweet che rimescola tutto

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, Mauro Icardi si starebbe convincendo di accettare il Napoli. "I soldi non sono tutto e lo svincolo per la scelta di vita non è nella natura del contratto né in una cifra che comunque sarebbe appagante: Maurito Icardi non ha ancora scelto, anche se gli hanno dato la maglia numero sette, però è disperatamente consapevole di essere al bivio con la sua stessa esistenza.

Può andarsene a cantare, e ripetutamente, in quella terra che gli avranno raccontato come esalti gli argentini, oppure starsene all’ombra d’una carriera che rischierebbe di finire nel letargo di una tribuna ad oltranza. E in quella notte improvvisamente illuminante, ai cronisti che attendono impazienti un cenno anche del capo, Icardi - mentre Wanda ascolta - sa regalare persino una risposta che sembra aprire verso un universo inesplorato, quando gli viene chiesto se fosse ormai in vista di una nuova esperienza.

«Sì». Ma c’è sempre un cinguettio, una storia o una clip in grado di confondere ancora di più, e non c’è neanche bisogno di aspettare poi tanto, perché i manager moderni, astuti e sfrontati come Wanda Nara, riescono a rimescolare lo scenario e a perdersi in quest’orizzonte adesso opaco, con un manciata di caratteri dedicate alle wags dell’Inter. «Un altro anno insieme...». Non esiste mai una sola verità...".