CdS - Icardi separato in casa, l'argentino pronto a sfidare l'Inter

"Icardi si mette di traverso". Questo il titolo del "Corriere dello Sport", che sottolinea come ormai l'argentino sia separato in casa. Il giocatore non partirà per il tour asiatico etichettandosi come un escluso di lusso nella rosa di Conte.



Il futuro del numero nove nerazzurro dipenderà molto dal mercato, dove l'attaccante potrebbe decidere di creare qualche grattacapo alla dirigenza targata Suning, come scrive il noto quotidiano sportivo: "Mauro pronto a sfidare l'Inter".



Rapporti burrascosi tra il centravanti e l'Inter, con la telenovela che continua ancora.