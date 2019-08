CdS - Icardi-Inter: continua la guerra fredda. Il punto

Icardi-Inter: continua il tira e molla. L'argentino è sempre ai margini del progetto, ma secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri avrebbero trovato una soluzione per non subire una causa legale:



“Icardi farà parte della «lista» per campionato e Coppa Italia, ma sarà escluso da quella per la Champions. Da ieri inoltre il suo utilizzo durante gli allenamenti diventerà completo o quasi. Nel senso che di volta in volta sarà Conte, a seconda delle esigenze tecnico-tattiche, a decidere se fargli svolgere un certo tipo di esercitazioni e di partitelle.



Ieri è successo, magari oggi o domani no. Anche perché a Cagliari non sarà convocato. Per non perderlo a zero un anno prima della fine del suo contratto, l’Inter gli farà giocare (soprattutto in Coppa Italia e a fine campionato) quel 10% di gare che eviterà lo svincolo la prossima estate grazie al regolamento Fifa. Basterà per una convivenza pacifica? Dipenderà da quello che chiederà al Collegio Arbitrale il calciatore: il reintegro in gruppo (sull’onda della lettera di qualche giorno fa) o la risoluzione contrattuale (andrebbe contro il suo essere interista sempre sbandierato). Di certo Icardi si aspetta di essere trattato come tutti i suoi compagni. Anzi, come la Juventus tratta Dybala“.