CDS - Icardi dice sì al Napoli, Wanda l'ha convinto: il piano di De Laurentiis

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, riporta come Mauro Icardi abbia aperto nelle ultime ore all'ipotesi Napoli. La vicina Torino è la sua prima opzione ma se dalla Juventus non arriverà in tempi brevi una proposta, in Icardi si è fatta strada la prospettiva di andare al Napoli, destinazione a sua volta preferita alla Roma perché in azzurro giocherebbe la Champions.

LA RIAPERTURA AL NAPOLI - “Una prima apertura al Napoli, affiancata dal calciatore alla Juventus come destinazione possibile, c'era già stata il 16 luglio, ma la disponibilità a un trasferimento all’ombra del Vesuvio non ha però trovato corrispondenza nei fatti. Perché Wanda, anche se ha avuto frequenti contatti con il ds azzurro Giuntoli, non è mai arrivata a un’intesa sullo stipendio. C'entra il “particolare” che Maurito non era convinto fino in fondo di trasferirsi così lontano dalla famiglia? Lo strappo del numero di maglia però ha cambiato drasticamente lo scenario”.

WANDA HA CONVINTO ICARDI - "L’entourage del calciatore ha capito che a Napoli Maurito tornerebbe ad essere protagonista e che con Ancelotti potrebbe segnare decine di reti. Ecco perché anche la moglie-agente lo ha spinto a considerare questa opzione e il giocatore stesso ha metabolizzato che per la sua carriera non è una cattiva soluzione.

Ora resta da vedere se De Laurentiis raggiungerà un accordo con Marotta, dopo che nei dialoghi nelle scorse settimane il presidente azzurro si è scoperto molto lontano dalla richiesta interista di 75-80 milioni per il cartellino. Se tra i due club arriverà la fumata bianca, Mauro al Napoli stavolta non dirà di no".