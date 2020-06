(CdS) Godin Inter, il difensore esclude un addio a fine stagione

Diego Godin smentisce l'ipotesi di un addio a fine stagione. Il difensore uruguayano, nonostante una stagione a fari spenti, ha deciso di restare in nerazzurro.



Ecco quanto dichiarato al quotidiano AS e al Corriere dello Sport: “La verità è che queste notizie sul mio futuro lontano da Milano mi sorprendono molto. Da quando sono all’Inter, mi sono sempre trovato bene sia nel club sia con i tifosi. Sento la fiducia della società e qui sono come a casa. Non mi è mai passato per la mente di lasciare l’Inter. Mi sento totalmente parte del progetto e lo spogliatoio è spettacolare. La mia intenzione è rispettare il contratto e godermi questa meravigliosa avventura in Italia e con la maglia nerazzurra.



Venire qui è stata una mia scelta e l’ho fatto con l’intenzione di aiutare questo club a conquistare nuovi titoli, a vincere quanto più possibile. Mi risulta che anche la società sia felice di me. E questo mi riempie d’orgoglio. Non è vero che voglio andarmene: non ho mai parlato con nessuno di questa ipotesi, perché resterò qui e farò tutto quello che è necessario per aiutare la squadra. Se i dirigenti saranno contenti del mio rendimento, la mia esperienza all’Inter potrà proseguire“.