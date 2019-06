CdS - Florenzi irritato dalla questione Totti, sorride l'Inter

A Roma è sulla bocca di tutti l'addio di Francesco Totti. A risentirne anche Alessandro Florenzi che, irritato dalla vicenda, potrebbe lasciare il club capitolino. Su di lui l'Inter, come riportato dal "Corriere dello Sport":



“E’ evidente che la situazione possa creare qualche difficoltà a Florenzi, già in passato preso di mira dalla curva e spesso criticato anche dai compagni (Dzeko soprattutto) per alcuni atteggiamenti sgraditi. Tanto che si susseguono le voci su un possibile addio, con l’Inter di Conte in prima fila per acquistarlo. E’ immaginabile che la Roma dia la fascia a Pellegrini? Al momento non arrivano segnali in questa direzione. Ma la scelta definitiva sarà condivisa con il nuovo allenatore, Fonseca, che ovviamente non vuole presentarsi allo spogliatoio come un tagliatore di teste. Florenzi, dal canto suo, sta affrontando questa estate di transizione con garbo e riservatezza, sentendo l’onore e l’onere di succedere a De Rossi ma nello stesso tempo conoscendo il rischio del passaggio di status: diventerebbe il parafulmine di tutti i problemi della squadra. Da qui, forse, anche il pensiero di valutare la proposta dell’Inter. Che la Roma sarebbe costretta a considerare se non reperisse i fondi per sistemare il bilancio entro il 30 giugno”.