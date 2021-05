CdS - Festeggiamenti Scudetto: la Prefettura ha concesso lo svolgimento

I nerazzurri si preparano al match di questa sera alle ore 18 in casa contro la Sampdoria. Sarà una partita speciale, in quanto rappresenta la prima uscita ufficiale da Campioni d'Italia. Gli uomini di Conte verranno accolti da circa 3mila tifosi fuori dall stadio che, stando a quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, accompagneranno l'arrivo del pullman.

Sempre sul giornale si può leggere come il tutto sia partito da un comunicato di giorni fa della Curva Nord, al quale è seguita l'autorizzazione della Prefettura a patto che vengano rispettate tutte le norme anti-covid e non si creino assembramenti come in Duomo: "La Curva nerazzurra ha intenzione di "accompagnare la squadra fino all’ingresso dello stadio".

Secondo il quotidiano: "Il pullman della squadra verrà scortato fino al parcheggio sotterraneo. La zona circostante, invece, è già stata transennata". E aggiunge: "Hanno creato un’area di 15 mila metri quadrati, riservata, però a sole 3 mila persone. Lo ha concesso nei giorni scorsi la Prefettura, dietro l’impegno ad osservare le disposizioni indicate e quelle previste dalle norme anti-covid". Festeggiare sì, ma in sicurezza.