CDS - Esterno sinistro: Kolarov e un nome che potrebbe portare a Chiesa

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, rivela come l'Inter stia guardando con interesse anche al mercato per il laterale sinistro. Le piste sono in particolare due: una porta a Firenze e l'altra a Roma.

"La Fiorentina apparentemente aveva frenato per il ritorno di Borja Valero, ma in realtà l’ipotesi dello spagnolo in viola resta viva ed è stata abbozzato lo scambio (conguaglio a favore del club di Commisso) con Biraghi. Quest'ultimo potrebbe essere inserito nella lista Uefa dall’Inter come prodotto del proprio settore giovanile.

È una soluzione da monitorare e che è stata analizzata con grande attenzione anche negli ultimi giorni in viale della Liberazione. Anche per aprire un canale preferenziale con i viola in ottica... Chiesa, grande obiettivo nerazzurro per il 2020-21 e altro terreno di scontro con la Juve. Nelle scorse settimane invece sul tavolo dei dirigenti era finito il nome del romanista Kolarov".