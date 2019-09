CdS - Ecco le prime scelte di Conte per la trasferta di Cagliari

Conte ha già scelto i titolari per la sfida di Cagliari: questa la notizia lanciata dal "Corriere dello Sport", che sottolinea anche la condizione fisica di alcuni elementi:



"Del resto, le risposte della squadra sono state positive e, per costruire un’identità, occorre dare anche continuità. Significa che Candreva sarà ancora padrone della fascia destra, mentre Lazaro dovrà attendere il suo turno.



E pure Ranocchia sarà là dietro a guidare la difesa, visto che De Vrij è recuperato dopo lo stop precauzionale durante il riscaldamento prima del Lecce, ma non è nemmeno il caso di rischiare. Anche Godin ora è a posto e ieri è stato pure protagonista di alcune prove tattiche, ma D’Ambrosio resta in vantaggio".