(CDS) Ecco la lista dei partenti in estate. C'è un nome inaspettato. Cessione a sorpresa?

La nuova Inter (guidata da Antonio Conte) nascerà da una mini rivoluzione che vedrà diverse cessioni. A fare il punto sulla lista dei partenti ci ha pensato il Corriere dello Sport. Il nome più importante tra quelli che potrebbero lasciare è senza dubbio quello di Icardi. La punta continua a ribadire di voler restare, ma la società non sembra essere dello stesso avviso.

Al momento offerte non sembrano essere arrivate ma in estate si lavorerà per arrivare ad una sua cessione. Perisic invece sembra avere diversi estimatori, nonostante la stagione altalenante, ed il fatto che già a gennaio aveva chiesto di essere ceduto lascia intendere che a breve potrebbe esserci una separazione. Tra i possibili partenti c’è anche un nome a sorpresa, ossia quello di Nainggolan. Il quotidiano romano spiega che la sua permanenza è tutt’altro che scontata.

“Eccoci al Ninja che Conte voleva al Chelsea, salvo sentirsi rispondere di no dal belga. Certi rifiuti sono difficili da essere digeriti. In più Radja è reduce da una stagione complicata sotto il profilo sia degli infortuni sia dei comportamenti extra campo. Conte punterà su di lui? E’ tutto da verificare. L’ago della bilancia in questo momento pende dalla parte dell’addio. Ma dove può finire Nainggolan? Rivenderlo per meno di 28-29 milioni vorrebbe dire fare una minusvalenza. In Cina potrebbero esserci club interessati (lo stesso Jiangsu?), ma lui accetterà? Difficile a meno che non gli sia proposto un ingaggio da brividi".