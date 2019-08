CdS - E' scontro con il club. Il giocatore vuole solo l'Inter

Edin Dzeko vuole solo l'Inter: questa la notizia lanciata dal "Corriere dello Sport", che sottolinea ormai come ci sia lo scontro tra il bosniaco e la Roma per il mancato via libera nella trattativa. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano sportivo:



“Tra la Roma è Dzeko ormai è muro contro muro, è scontro totale. Petrachi non vuole liberarlo perché non trova ancora un centravanti per sostituirlo, il centravanti ha deciso e non torna indietro.



Vuole andarsene e ha già scelto l’Inter, anche se si sono fatte avanti pure il Napoli e il Monaco. È una guerra di nervi quella in atto tra la società e l’attaccante. La Roma ha provato a far cambiare idea a Edin, ma non c’è riuscita. Può tenerlo, impegnandolo a rispettare il contratto, ma si ritroverebbe in organico un giocatore demotivato e che ormai si sente un corpo estraneo".