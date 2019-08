CdS - Dzeko tuona contro la Roma, e l'Inter sorride

Edin Dzeko tuona contro la Roma: il bosniaco rispedisce al mittente i complimenti da parte dei giallorossi e ribadisce la sua volontà di trasferirsi a Milano. Ecco le sue parole riportate dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport":





"Scontroso. Intrattabile. Ma di carattere è una persona educata, viene da una famiglia mite, non è incline al litigio, ma adesso è di umore nero. A chi gli ha fatto i complimenti dopo la prestazione contro il Lilla, ha risposto con una battuta: "Mi alleno per me stesso e per l’Inter".



Il centravanti potrebbe cambiare strategia e non rendersi disponibile per le prossime due amichevoli, oggi con l’Atletico Bilbao e domenica con il Real Madrid”