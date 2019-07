CDS - Dzeko, la distanza tra Inter e Roma si riduce: gli aggiornamenti

Dzeko e Lukaku. I due attaccanti scelti da Conte, che avrebbe gradito già in Asia per la tournée dell'Inter. II Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, riporta le buone possibilità del doppio affare.

Queste le parole del quotidiano: "In settimana, la differenza tra domanda e offerta, inizialmente di 10 milioni, è stata ridotta a 6: 12 la proposta dell’Inter, 18 la richiesta giallorossa. C’è ancora da lavorare e il morale di Edin, pur rassicurato dalla dirigenza di viale della Liberazione, non è il massimo perché non intende restare nella Capitale.

La prossima settimana nuovi colloqui con Fienga e Petrachi visto che Marotta e Ausilio raggiungeranno la squadra solo a Nanchino dove incontreranno Jindong Zhang e vedranno il match con la Juve del 24".