CdS - Dzeko, il comportamento con i tifosi parla chiaro: "Posso passare?"

Il futuro di Edin Dzeko pare sempre più lontano dalla Roma. Gli atteggiamenti ed i comportamenti parlano chiaro. L'Inter resta alla finestra, ma bisognerà limare le pretese, molto alte, dei giallorossi.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, l'attaccante bosniaco avrebbe già la testa altrove, nonostante sia stato puntualissimo ed in perfetta forma.

"Zero sorrisi, occhi coperti da lenti scure e nessuna voglia di fermarsi a fare le foto con i fan. «Mi fate passare?» ha detto Edin Dzeko a chi gli chiedeva informazioni sul futuro. Non erano molti ad attenderlo a Villa Stuart, ma erano romanisti col cuore pieno di dubbi e il timore di perderlo - scrive il quotidiano -".

"«Edin, resti a Roma?» la domanda rivolta. No comment. L'attaccante bosniaco è sembrato ancora una volta molto nervoso, come spesso lo è stato durante l’ultima tormentata stagione: un'annata sportiva in cui si è parlato di lui più per i litigi coi compagni che per i gol segnati. Il bomber vuole cambiare aria e adesso ci sono anche delle conferme 'pubbliche'".

"La Roma è disposta ad accontentare le richieste del suo centravanti inquieto (in scadenza a giugno 2020) ma solamente se l'acquirente si dimostrerà disponibile a rispettare anche le condizioni giallorosse. Da quanto filtra la prossima offerta dell'Inter dovrebbe salire a 13 milioni più una contropartita e non è detto venga accettata - scrive il CorSport -".