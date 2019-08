CDS - Dybala e gli intrecci con l'Inter: nuova idea se Lukaku saltasse

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina sottolinea come "l’Inter guarda con attenzione quello che sta succedendo sull’asse Juventus-United perché la chiusura o il fallimento dello scambio Lukaku-Dybala condizionerà il resto del mercato nerazzurro e in particolare la ricerca degli attaccanti che Conte chiede”.

Secondo il quotidiano “è scontato un nuovo tentativo per il belga, anche perché i Red Devils un’offerta da 60 milioni di euro arrivata da viale della Liberazione ce l’hanno da tempo, ma soprattutto è inevitabile che, pur nell’attuale clima da guerra fredda che le divide, Inter e Juve riprendano a dialogare per lo scambio tra Icardi e Dybala“.

DYBALA-INTER – “Far dialogare le due società sarebbe complicato, anzi complicatissimo, ma la comune esigenza di sistemare gli organici potrebbe avere le meglio sulle ruggini e la rivalità esistenti.

L’eventuale arrivo di Dybala all’Inter mostrerebbe l’inversione del piano tattico di Conte: non più due attaccanti “per fare la guerra” come Dzeko – in settimana ci sarà una nuova offensiva alla Roma – e Lukaku ma una punta come Dybala porta a nuove considerazioni.

LE ALTERNATIVE – Le alternative a Lukaku sono Zapata (eccessivi i 60 mln chiesti da Bergamo) e Marega del Porto mentre arrivano smentite per gli interessamenti a Higuain, Milik e Aubameyang che invece piace allo United qualora saltasse Dybala. “Un grande intreccio nel quale l’Inter si trova in mezzo, con i 60 (potenziali) milioni che avrebbe investito su Lukaku da dirottare su un altro obiettivo”, chiosa il Corriere dello Sport.