CdS - Due i nomi sul mercato per sostituire Perisic a sinistra

Ivan Perisic sembrerebbe sul piede di partenza. Stando alle indiscrezioni del "Corriere dello Sport" il croato non rientrerebbe più nei piani dei nerazzurri, con questi ultimi che si starebbero già guardando attorno in cerca di un sostituto importante per la prossima stagione.



Secondo il noto quotidiano sportivo Biraghi e Kostic sarebbero i due papabili per prendere il posto dell'ex Wolfsburg in questa finestra di mercato.



Il secondo stuzzica molto Suning, percorribile anche la prima pista dove il giocatore potrebbe essere inserito in lista Champions come prodotto del vivaio.



Esterno sinistro: casting appena iniziato.