CdS - Dubbio seconda punta per Conte, ecco chi è il favorito

Lautaro favorito sul nuovo arrivo Sanchez per la sfida contro il Cagliari: questa la notizia lanciata dal "Corriere dello Sport" che sottolinea come il giocatore argentino abbia buone possibilità di ripartire titolare:



“(Lautaro) contro la squadra rossoblù avrà la migliore delle opportunità per prendersi un vantaggio su Alexis. Lunedì scorso, con il Lecce, si è visto che il tandem con Lukaku deve ancora carburare, mentre il cileno e il belga hanno trascorso un anno e mezzo insieme a Manchester e sono pure grandi amici. Anche le polveri di Lautaro sono apparse bagnate, alla luce del comodo gol sbagliato in avvio. Una sua conclusione da fuori, però, ha messo il belga nelle condizioni di firmare la sua prima prodezza nerazzurra. Conte, evidentemente, si aspetta un passo avanti. E l’argentino si augura che il Cagliari gli porti fortuna esattamente come l’anno scorso.



Proprio contro i sardi, infatti, realizzò il suo primo gol italiano, aprendo un comodo 2-0 a San Siro. Fece il bis pure al ritorno alla Sardegna Arena, ma valse solo per un temporaneo pareggio, visto che alla fine furono i rossoblù a spuntarla. C’è da dire che in questa stagione è cambiato tutto per il “Toro”. Un anno fa cominciava l’annata da vice-Icardi, poi, dopo il caos-fascia, è diventato lui di fatto il titolare, tornando ad alternarsi con il connazionale solo nel finale. Adesso, invece, deve mettersi al servizio di Lukaku (anche se nei momenti in cui il belga non ci sarà toccherà a lui fare il centravanti), girargli attorno e muoversi in sua funzione. Anche al Racing aveva a fianco un’altra prima punta, vale a dire Lisandro Lopez, ma il nuovo numero 9 è un calciatore unico, che condiziona tutto l’impianto di gioco. Tocca a Lautaro adeguarsi e, a questo punto, prima lo farà e meglio sarà“.