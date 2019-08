CdS - De Vrij sorride, il difensore parla della condizione del gruppo

Stefan De Vrij si è espresso sulla prestazione dell'Inter a Londra contro il Tottenham di Pochettino. Il difensore olandese si sbilancia sull'operato del gruppo, ecco quanto riportato dal "Corriere dello Sport":





"Giocare in questo stadio è stato bello e in più siamo anche riusciti a fare un’ottima prestazione. Non era semplice perché abbiamo subito gol dopo due minuti e c’era il rischio di andare in difficoltà, ma abbiamo reagito in fretta e siamo stati bravi a vincere. Direi che il momento più complicato è stato nei primi 15 minuti, ma la risposta alle difficoltà è stata da squadra vera.





Abbiamo giocato a pallone come dovevamo e abbiamo segnato un bel gol. Di una prestazione del genere non possiamo che essere soddisfatti perché di fronte c’era una formazione fortissima che è arrivata la scorsa stagione alla finale di Champions. In più loro erano spinti dal pubblico…. Insomma, non è stato facile ma abbiamo dimostrato carattere e coraggio".